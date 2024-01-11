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Внешняя политика 11.01.2024 00:33

Азербайджан не согласится на проведение делимитации границы с Арменией на основе карт 70-х годов XX века - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку категорически не согласен с предложением Еревана о том, что делимитация армяно-азербайджанской границы должна осуществляться на основании карты 1975 года.

Алиев объяснил предложение Армении и других международных акторов провести делимитацию азербайджано-армянской границы по картам 70-х годов прошлого века стремлением извлечь выгоду, так как до этого времени в XX веке, по его словам, азербайджанские земли передавались Армении, в последний раз - в мае 1969 года.

«До этого времени наши земли (в различный период времени – ИФ) передавали Армении, и примерно со 100 тысяч квадратных километров, - я имею в виду территорию Азербайджанской Демократической Республики, - она ​​уменьшилась до 86,6 тысяч квадратных километров. Именно поэтому за основу хотели взять карты 1970-х годов", - заявил Алиев в среду в интервью азербайджанским телеканалам.

"Когда я спросил, почему 1970-е? Скажите, объясните мне, каковы для этого методологические и политические основы? Их нет, - продолжил он. - Если говорить о политических основах, то за точку отсчета следует взять либо период создания Азербайджанской Демократической Республики, либо период советизации. Это политическая методология. Если мы отдаем предпочтение хронологической методологии, то давайте посмотрим, какие были карты в начале XX века, построим свою работу на этих картах".

Алиев добавил: "То есть вы (Армения – ИФ) опускаете 1960-е, 1950-е, 1940-е годы и хотите сослаться на (карты) 1970-х. Именно потому, что им уже были отданы наши исторические земли. Поэтому, мы категорически возражали против этого и продолжаем это делать. К сожалению, не только Армения, но и ее группировка "Армения плюс", хотят взять за основу карты 1970-х годов, и мы никогда не согласимся с этим", - подчеркнул глава государства.

По мнению президента, позиция Баку справедлива и логична: "либо за основу следует брать политическую методологию, либо - хронологию, либо вовсе не следует строить свою работу на какой-либо карте".

"Комссия (для делимитации границы – ИФ) создана. Для активизации работы комиссии должны быть созданы экспертные группы. Пусть они обойдут эти места и определят эту границу. Потому что сегодня наша граница носит условный характер", - считает азербайджанский лидер.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, КАРТЫ


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