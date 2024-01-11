Азербайджан не согласится на проведение делимитации границы с Арменией на основе карт 70-х годов XX века - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку категорически не согласен с предложением Еревана о том, что делимитация армяно-азербайджанской границы должна осуществляться на основании карты 1975 года.
Алиев объяснил предложение Армении и других международных акторов провести делимитацию азербайджано-армянской границы по картам 70-х годов прошлого века стремлением извлечь выгоду, так как до этого времени в XX веке, по его словам, азербайджанские земли передавались Армении, в последний раз - в мае 1969 года.
«До этого времени наши земли (в различный период времени – ИФ) передавали Армении, и примерно со 100 тысяч квадратных километров, - я имею в виду территорию Азербайджанской Демократической Республики, - она уменьшилась до 86,6 тысяч квадратных километров. Именно поэтому за основу хотели взять карты 1970-х годов", - заявил Алиев в среду в интервью азербайджанским телеканалам.
"Когда я спросил, почему 1970-е? Скажите, объясните мне, каковы для этого методологические и политические основы? Их нет, - продолжил он. - Если говорить о политических основах, то за точку отсчета следует взять либо период создания Азербайджанской Демократической Республики, либо период советизации. Это политическая методология. Если мы отдаем предпочтение хронологической методологии, то давайте посмотрим, какие были карты в начале XX века, построим свою работу на этих картах".
Алиев добавил: "То есть вы (Армения – ИФ) опускаете 1960-е, 1950-е, 1940-е годы и хотите сослаться на (карты) 1970-х. Именно потому, что им уже были отданы наши исторические земли. Поэтому, мы категорически возражали против этого и продолжаем это делать. К сожалению, не только Армения, но и ее группировка "Армения плюс", хотят взять за основу карты 1970-х годов, и мы никогда не согласимся с этим", - подчеркнул глава государства.
По мнению президента, позиция Баку справедлива и логична: "либо за основу следует брать политическую методологию, либо - хронологию, либо вовсе не следует строить свою работу на какой-либо карте".
"Комссия (для делимитации границы – ИФ) создана. Для активизации работы комиссии должны быть созданы экспертные группы. Пусть они обойдут эти места и определят эту границу. Потому что сегодня наша граница носит условный характер", - считает азербайджанский лидер.
Р.Керимов
Campari привлек 1,2 млрд евро для финансирования сделки по покупке коньячного бренда Courvoisier
Испанская Windar вышла из СП с Северсталью по выпуску башен для ветроустановок
Очередное заседание Консультативного совета по ЮГК пройдет в Баку в начале марта - Алиев
Продажи чипов в мире в ноябре выросли впервые за 15 месяцев - на 5,3% г/г
По делу о пожаре в Республиканском перинатальном центре в Баку к уголовной ответственности привлечены 3 должностных лица центра
Азербайджан улучшил позиции в рейтинге паспортов Henley & Partners
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
ЛАГ поддерживает направленный ЮАР в суд ООН иск против Израиля по Газе
Блинкен обвинил Иран в поддержке атак хуситов в Красном море
ОАЭ запретили движение в своих водах судам под флагом Камеруна
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
Теперь карты и других банков в приложении Yelo!
AccessBank продлил тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Джалилабад
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы