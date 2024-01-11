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Дальнее зарубежье 11.01.2024 11:22

Кандидат в президенты США Кристи заканчивает свою президентскую кампанию

Бывший губернатор Нью-Джерси, кандидат в президенты США от Республиканской партии Крис Кристи намерен объявить об окончании своей президентской кампании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно ему, Крис Кристи объявит о приостановке своей кампании по выдвижению в президенты во время мероприятия в Виндхэме (штат Нью-Гэмпшир).

Отмечается, что это объявление ознаменует уход самого ярого критика бывшего президента Дональда Трампа.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТ, УХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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