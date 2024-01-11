Кандидат в президенты США Кристи заканчивает свою президентскую кампанию

Бывший губернатор Нью-Джерси, кандидат в президенты США от Республиканской партии Крис Кристи намерен объявить об окончании своей президентской кампании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно ему, Крис Кристи объявит о приостановке своей кампании по выдвижению в президенты во время мероприятия в Виндхэме (штат Нью-Гэмпшир).

Отмечается, что это объявление ознаменует уход самого ярого критика бывшего президента Дональда Трампа.