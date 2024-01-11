Байден и спикер палаты представителей обсудили ситуацию на американской границе

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Майк Джонсон в ходе телефонного разговора в среду обсудили безопасность американской границы.

"Сегодня я прямо сказал президенту Байдену: используйте свою исполнительную власть для обеспечения безопасности границы", - написал Джонсон в соцсети X.

Пресс-секретарь Джонсона Радж Шах, в свою очередь, отметил, что спикер "решительно призвал президента использовать свою исполнительную власть для обеспечения безопасности южной границы и повторил содержание своего письма президенту от 21 декабря 2023 года".

В декабре прошлого года Джонсон направил в Белый дом письмо, в котором указал, что не будет поддерживать выделение новой помощи Украине, пока не будет изменен подход к мерам безопасности на американских границах.

В частности, он призвал Байдена работать с мексиканскими официальными лицами над восстановлением программы "Оставайся в Мексике" и возобновить строительство стены вдоль американо-мексиканской границы.

"Дополнительное финансирование Украины зависит от принятия преобразующих изменений в законах о безопасности границ", - говорится в послании.

Кроме того, Джонсон считает, что Конгресс и американский народ должны получить ответы на ряд волнующих их вопросов, в частности, о стратегии Белого дома на Украине.

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, Байден запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности.