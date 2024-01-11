Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.866 RUR   0.019 GBR   2.1699 TRY   0.0567

Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 71.37 -0.87 Brent 76.80 -0.79

Дальнее зарубежье 11.01.2024 10:29

Байден и спикер палаты представителей обсудили ситуацию на американской границе

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Майк Джонсон в ходе телефонного разговора в среду обсудили безопасность американской границы.

"Сегодня я прямо сказал президенту Байдену: используйте свою исполнительную власть для обеспечения безопасности границы", - написал Джонсон в соцсети X.

Пресс-секретарь Джонсона Радж Шах, в свою очередь, отметил, что спикер "решительно призвал президента использовать свою исполнительную власть для обеспечения безопасности южной границы и повторил содержание своего письма президенту от 21 декабря 2023 года".

В декабре прошлого года Джонсон направил в Белый дом письмо, в котором указал, что не будет поддерживать выделение новой помощи Украине, пока не будет изменен подход к мерам безопасности на американских границах.

В частности, он призвал Байдена работать с мексиканскими официальными лицами над восстановлением программы "Оставайся в Мексике" и возобновить строительство стены вдоль американо-мексиканской границы.

"Дополнительное финансирование Украины зависит от принятия преобразующих изменений в законах о безопасности границ", - говорится в послании.

Кроме того, Джонсон считает, что Конгресс и американский народ должны получить ответы на ряд волнующих их вопросов, в частности, о стратегии Белого дома на Украине.

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, Байден запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, БАЙДЕН, ДЖОНСОН, ГРАНИЦА


Похожие новости


Министр обороны США переведен из отделения интенсивной терапии Байден назвал резолюцию по расследованию против него лживыми нападками Байден заявил, что Украина нуждается в дополнительных средствах и трудности с их предоставлением скажутся на восприятии США в мире Байден не сомневается, что Украина вступит в НАТО Президент США пообещал Израилю помощь до полного уничтожения ХАМАС Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря Сыну Байдена предъявлено девять обвинений, связанных с налогами Байден не уверен, что вновь баллотировался бы в президенты без участия в выборах Трампа Республиканцы в декабре намерены инициировать голосование по расследованию рамках импичмента Байдену Байден пропустит саммит ООН по климату

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az