Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.866 RUR   0.019 GBR   2.1699 TRY   0.0567

Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 71.37 -0.87 Brent 76.80 -0.79

Карабах 11.01.2024 11:32

Алиев: в комментариях, полученных от Армении по мирному договору, нет никакого упоминания о Карабахе и карабахских армянах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в комментариях, полученных от Армении по тексту мирного договора, нет никаких упоминаний про Карабах и карабахских армян.

«Армения в течение 70 дней не отвечала на наши предложения по мирному договору – обмен предложениями здесь происходил 5-6 раз, отправлялись тексты с комментариями. После того, как мы в официальном порядке заявили, что ждем уже кажется, было 60 дней, они представили предложение, и в настоящее время в их предложении, то есть в комментариях, нет ни одного слова, связанного с Карабахом и карабахскими армянами. То есть данная тема уже исключена, и реальные условия для подписания мирного соглашения фактически появились именно сейчас, именно после сентябрьской операции (ВС Азербайджана в Карабахском регионе – ИФ)», - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, Баку 4 января 2024 года получил новые комментарии от Армении по проекту мирного договора (в ответ на комментарии азербайджанской стороны, направленные Еревану 21 декабря 2023 года – ИФ). «То есть вновь возникает вопрос: если можно было представить эти комментарии в течение двух недель, то чего вы ждали в прошлый раз на протяжении 70 дней?», - отметил он.

Алиев считает, что Армения в переговорах по мирному договору стала заложницей обещаний ее западных покровителей. «После сентябрьских событий (19-20 сентября 2023 года – ИФ) мы столкнулись с новой ситуацией. Данные Армении обещания, в частности о том, что как в ООН, так и в Европейском Союзе будут применены санкции против Азербайджана, что Азербайджан окажется под большим давлением, что эта операция «дорого обойдется» Азербайджану, эта операция, все эти коммуникации создали в Армении убежденность в том, что они могут составить мирное соглашение так, как им хочется, и кто-то под давлением может заставить нас согласиться. Именно поэтому в течение 70 дней Армения не отвечала на наши предложения», - отметил он.

Президент Азербайджана выразил мнение, что основные условия для подписания мирного договора созданы именно сейчас. «Поэтому необходима активная работа над текстом. (…) Сегодня некоторые соревнуются: проводить переговоры в этой стране, другой стране, либо третьей стране. Это в некотором роде напоминает геополитическое соперничество. Мне не хотелось бы этого. Мне вообще не хотелось бы, чтобы армяно-азербайджанские отношения превратились в геополитическую тему. Это – вопрос между нашими двумя странами, мы сами и должны решить его. Если придем к договоренности, то будет подписан мирный договор. Если не придем, значит, переговоры либо будут продолжены, либо остановлены. Оба варианта возможны», - добавил азербайджанский лидер.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ДОГОВОР


Похожие новости


Алиев считает пиар-акцией проект «перекресток мира», предложенный Арменией Азербайджан не согласится на проведение делимитации границы с Арменией на основе карт 70-х годов XX века - Алиев Алиев: руководство Армении должно сделать выводы из этих уроков истории и вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев Алиев: совместное заявление Баку и Еревана - демонстрация взаимной политической воли для нормализации азербайджано-армянских отношений Армения сохранит свой суверенитет, если станет хорошим соседом – президент Азербайджана Власти Азербайджана продолжают подсчет ущерба, нанесенного экологии Карабаха и В.Зангезура - Алиев Армения, даже при наличии самого современного вооружения, не сможет противостоять Азербайджану - Алиев Алиев: в настоящее время ведутся обсуждения вокруг проведения новой встречи в «брюссельском формате» Армения, отказавшись от Зангезурского коридора, лишает себя возможности открытия всех коммуникаций с Азербайджаном – Алиев Баку ждет от Еревана письменного подтверждения признания территориальной целостности Азербайджана - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az