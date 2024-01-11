Алиев: в комментариях, полученных от Армении по мирному договору, нет никакого упоминания о Карабахе и карабахских армянах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в комментариях, полученных от Армении по тексту мирного договора, нет никаких упоминаний про Карабах и карабахских армян.

«Армения в течение 70 дней не отвечала на наши предложения по мирному договору – обмен предложениями здесь происходил 5-6 раз, отправлялись тексты с комментариями. После того, как мы в официальном порядке заявили, что ждем уже кажется, было 60 дней, они представили предложение, и в настоящее время в их предложении, то есть в комментариях, нет ни одного слова, связанного с Карабахом и карабахскими армянами. То есть данная тема уже исключена, и реальные условия для подписания мирного соглашения фактически появились именно сейчас, именно после сентябрьской операции (ВС Азербайджана в Карабахском регионе – ИФ)», - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, Баку 4 января 2024 года получил новые комментарии от Армении по проекту мирного договора (в ответ на комментарии азербайджанской стороны, направленные Еревану 21 декабря 2023 года – ИФ). «То есть вновь возникает вопрос: если можно было представить эти комментарии в течение двух недель, то чего вы ждали в прошлый раз на протяжении 70 дней?», - отметил он.

Алиев считает, что Армения в переговорах по мирному договору стала заложницей обещаний ее западных покровителей. «После сентябрьских событий (19-20 сентября 2023 года – ИФ) мы столкнулись с новой ситуацией. Данные Армении обещания, в частности о том, что как в ООН, так и в Европейском Союзе будут применены санкции против Азербайджана, что Азербайджан окажется под большим давлением, что эта операция «дорого обойдется» Азербайджану, эта операция, все эти коммуникации создали в Армении убежденность в том, что они могут составить мирное соглашение так, как им хочется, и кто-то под давлением может заставить нас согласиться. Именно поэтому в течение 70 дней Армения не отвечала на наши предложения», - отметил он.

Президент Азербайджана выразил мнение, что основные условия для подписания мирного договора созданы именно сейчас. «Поэтому необходима активная работа над текстом. (…) Сегодня некоторые соревнуются: проводить переговоры в этой стране, другой стране, либо третьей стране. Это в некотором роде напоминает геополитическое соперничество. Мне не хотелось бы этого. Мне вообще не хотелось бы, чтобы армяно-азербайджанские отношения превратились в геополитическую тему. Это – вопрос между нашими двумя странами, мы сами и должны решить его. Если придем к договоренности, то будет подписан мирный договор. Если не придем, значит, переговоры либо будут продолжены, либо остановлены. Оба варианта возможны», - добавил азербайджанский лидер.

Р.Ахмедов