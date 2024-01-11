Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.866 RUR   0.019 GBR   2.1699 TRY   0.0567

Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 71.37 -0.87 Brent 76.80 -0.79

ТЭК 11.01.2024 15:51

Brent подорожала до $78,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили подъем днем в четверг, восстанавливаясь после снижения днем ранее на данных о росте запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 15:30 по Баку повысилась на $1,28 (1,67%), до $78,08 за баррель.

Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,25 (1,75%), до $72,62 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,2%.

Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 1,338 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 675 тыс. баррелей.

Резервы бензина подскочили на 8,03 млн баррелей, дистиллятов - на 6,53 млн баррелей. Эксперты предполагали рост на 2,49 млн и 2,38 млн баррелей соответственно.

Поддержку нефтяному рынку оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, пишет MarketWatch. Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.

"Чем более масштабным будет ответ хуситам, тем более вероятна эскалация нападений на гражданские суда в Красном море, на военные корабли коалиции, а возможно и на цели в Йемене и странах Совета по сотрудничеству в Персидском заливе", - считает аналитик RANE Network Райан Бол.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть дорожает после снижения днем ранее Brent подорожала до $77,92 за баррель Нефть перешла к слабому снижению Цены на нефть растут Нефть уверенно остается в плюсе Brent подорожала до $77,6 за баррель Нефть слабо дорожает после рекордного с ноября падения накануне Нефть усилила падение Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $77,9 за баррель Цены на нефть усилили рост, Brent торгуется у $79,2 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az