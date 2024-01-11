Brent подорожала до $78,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили подъем днем в четверг, восстанавливаясь после снижения днем ранее на данных о росте запасов в США.
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 15:30 по Баку повысилась на $1,28 (1,67%), до $78,08 за баррель.
Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,25 (1,75%), до $72,62 за баррель.
Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,2%.
Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 1,338 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 675 тыс. баррелей.
Резервы бензина подскочили на 8,03 млн баррелей, дистиллятов - на 6,53 млн баррелей. Эксперты предполагали рост на 2,49 млн и 2,38 млн баррелей соответственно.
Поддержку нефтяному рынку оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, пишет MarketWatch. Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.
"Чем более масштабным будет ответ хуситам, тем более вероятна эскалация нападений на гражданские суда в Красном море, на военные корабли коалиции, а возможно и на цели в Йемене и странах Совета по сотрудничеству в Персидском заливе", - считает аналитик RANE Network Райан Бол.
PBA подготовит ПСД строительства детсада-яслей и здания школы в Агдаме
Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования
Алиев: в комментариях, полученных от Армении по мирному договору, нет никакого упоминания о Карабахе и карабахских армянах
Число прослушиваний песен на мировых стриминговых сервисах впервые превысило 4 трлн
Доля туризма в ненефтяном ВВП Азербайджана за 20 лет выросла в 4 раза - Ассоциация турагентств
Продажи чипов в мире в ноябре выросли впервые за 15 месяцев - на 5,3% г/г
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Второй за день взрыв произошел в Кабуле
Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о разминировании Черного моря
Международный суд ООН начинает слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с событиями в Газе
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Реализуйте свои планы с кредитом до 50 000 AZN
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы