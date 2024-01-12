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Финансы 12.01.2024 18:31

Дефицит бюджета США в декабре вырос в 1,5 раза, за три месяца фингода - на 21%

Дефицит госбюджета США в декабре составил $129,365 млрд, что в 1,5 раза (на 52,2%) превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($85 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета в прошлом месяце снизились на 5,6% - до $429,311 млрд против $454,942 млрд годом ранее. Расходы увеличились на 3,5% и достигли $558,676 млрд по сравнению с $539,943 млрд.

За три месяца 2024 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США выросло на 21% - до $509,941 млрд.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода увеличился на 8%, составив $1,108 трлн.

Расходы выросли на 11,8% - до $1,618 трлн. В том числе процентные выплаты по госдолгу были на $78 млрд больше показателя за октябрь-декабрь 2022 года из-за повышения процентных ставок Федеральной резервной системы.

Как сообщалось, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2023 финансового года, который завершился 30 сентября, составило $1,7 трлн, увеличившись на 23%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.

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Тэги: США, БЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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