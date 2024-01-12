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ТЭК 12.01.2024 13:39

Своповые поставки туркменского газа в Азербайджан через Иран не нарушают санкций

Своповые поставки туркменского газа транзитом через Иран не нарушают антииранских санкций, заявил посол США в Туркменистане Мэтью Климоу на пресс-конференции в Ашхабаде в четверг.

На вопрос, как отнесутся США к поставкам туркменского газа в Турцию транзитом через Иран, Климоу ответил: "Это зависит от очень многих факторов. Например, передача газа в Азербайджан по свопу через Иран не нарушает санкции. Поэтому будет зависеть, как эта сделка будет структурирована".

По его словам, "со стороны Туркменистане очень мудро диверсифицировать поставки своих нефти или газа на Запад, также как на Восток и Юг".

При этом посол положительно оценил идею строительства Транскаспийского газопровода при условии интереса к нему со стороны Европы. "Я считаю, что очень мудро также провести газопровод по Каспийскому морю. И с инженерной точки зрения это не большая проблема. Должны быть проведены политические и экономические расчеты, чтобы осуществить такой проект, и должен быть интерес стран Каспийского региона и со стороны Европы", - сказал он.

Сделка по обмену природным газом была заключена между Азербайджаном, Ираном, Туркменистаном в ноябре 2021 года. Соглашение предусматривает поставку Тегераном Баку 1,5-2 млрд кубометров туркменского газа в год.

Поставки начались в январе 2022 года с объема 5-6 млн кубометров в сутки. К марту того же года суточный объем прокачки газ вырос до 7 млн кубометров.

В июне 2022 года Иран и Азербайджан договорились удвоить ежегодные поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через иранскую трубопроводную систему.

Возможности поставок туркменского природного газа в Турцию через Иран обсуждались в начале декабря 2023 года в Ашхабаде в ходе заседания межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщалось ранее, Ашхабад уже много лет обсуждает с Азербайджаном, Турцией, Грузией и ЕС возможность строительства Транскаспийского газопровода мощностью от 10 млрд до 30 млрд кубометров газа в год.

Долгое время Москва и Тегеран были против проекта строительства газопровода. Однако в августе 2018 года в казахстанском Актау президенты Азербайджана, России, Казахстана, Туркменистана и Ирана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Согласно документу, для прокладки трубопровода по морскому дну Каспия согласие всех прикаспийских стран не требуется, вопрос его строительства согласовывают только те государства, по участкам которых пройдет трубопровод. В случае с Транскаспийским газопроводом это Азербайджан и Туркменистан.

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, ГАЗ, СВОП


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