Байден назвал удары по хуситам пропорциональной и необходимой мерой

Президент США Джо Байден заверил Конгресс, что нанесенные по мятежникам-хуситам в Йемене удары - пропорциональная и необходимая мера.

"США пошли на необходимый и пропорциональный шаг. Он не нарушает положения международного права и допустим в рамках права США на самооборону", - говорится в письме Байдена спикерам сената и палаты представителей.

Он предупредил, что США "готовы, если это потребуется, пойти на дальнейшие шаги для борьбы против дальнейших угроз и предотвращения нападений".

Также президент заверил, что имел право самостоятельно принять решение об ударах "будучи верховным главнокомандующим, главой исполнительной власти и ответственным за внешнюю политику страны". Ранее сообщалось, что некоторые конгрессмены с этим не согласны и считают, что даже для принятия решения об ограниченных по масштабам ударах Байдену следовало получить разрешение Конгресса.

Ранее на этой неделе США и Великобритания при поддержке еще нескольких стран нанесли серию ударов по позициям хуситов. Это стало ответом на проводимые мятежницами удары по судам в Красном море. Мятежники, контролирующие значительную часть Йемена, в свою очередь, пообещали нанести ответные удары.