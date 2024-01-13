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Дальнее зарубежье 13.01.2024 14:51

Глава Минобороны Польши провел переговоры с сенаторами от демократической и республиканской партий США

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш провел переговоры с сенаторами от демократической и республиканской партий Соединенных Штатов.

"Угрозы для восточного фланга НАТО и помощь Украине обсудили с сенаторами Крисом Кунсом и Майклом Раундсом (представляют демократическую и республиканскую партии США соответственно, - "ИФ")", - говорится в сообщении.

Глава польского Минобороны отметил, что "хорошие отношения с США являются необычайно важными с точки зрения нашей безопасности".

Оба сенатора ранее отметились поддержкой Украины и санкций в отношении России.

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Тэги: ПОЛЬША, МИНОБОРОНЫ, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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