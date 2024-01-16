Цены на Brent едва привышает $78,2 за баррель

Нефть слабо меняется в цене утром во вторник, инвесторы следят за новостями с Ближнего Востока.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:08 составляет $78,21 за баррель, что на 6 центов (0,08%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты снизились в цене на 14 центов, до $78,15 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,19 (0,26%) и составили $72,49 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились в связи с празднованием в США Дня Мартина Лютера Кинга.