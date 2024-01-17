В Азербайджане спад промпроизводства в 2023г составил 1,1%

Номинальный объем промышленного производства в Азербайджане за 2023 год составил 66,619 млрд манатов, реальный спад оценивается в 1,1% по сравнению с 2022 годом, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Спад производства промпродукции в нефтегазовом секторе составил 2%, в ненефтегазовом зафиксирован рост на 8%.
По данным Госкомстата, 67,4% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 27,1% - перерабатывающую, 4,6% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,9% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.
В структуре перерабатывающей промышленности рост зафиксирован в производстве машин и оборудования (+77,7%), в деревообработке и производстве изделий из дерева (+65,6%), автомобилей, прицепов, полуприцепов (+48,1%), стройматериалов (+31,8%), готовой металлической продукции (+30,1%), напитков (+23%), резиновых и пластиковых изделий (+18,5%), электрооборудования (+16,2%), бумаги и картона (+12,3%), табачных изделий (+12,8%), мебели (+10,5%), пищевых продуктов (+9,2%), изделий текстильной промышленности (+8,8%), нефтепродуктов (+7,3%), химпродукции (+6,9%), полиграфической продукции (+6,1%).
Спад имел место в производстве фармацевтической продукции (-9,1%), прочих транспортных средств (-4,1%), кожи, кожаных изделий и обуви (-2%), производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (-11,9%), прочей промпродукции (-12,2%), одежды (-15,2%), установке и ремонте машин и оборудования (-16,1%), металлургической продукции (-18,9%).
В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара рост производства по итогам 2023 года составил 0,6%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов – 15,5%.
Промпроизводство в Азербайджане в 2022 году составило 86 млрд манатов, что на 1,1% меньше 2021 года.
Б.Рустамбеков
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