В Азербайджане спад промпроизводства за 9 месяцев составил 1%

Номинальный объем промышленного производства в Азербайджане за январь-сентябрь 2023 года составил 50,2 млрд манатов, реальный спад оценивается в 1,1% по сравнению с 9 месяцами 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Спад производства промпродукции в нефтегазовом секторе составил 1,8%, в ненефтегазовом зафиксирован рост на 6,1%.
По данным Госкомстата, 68,4% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 26,4% - перерабатывающую, 4,4% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,8% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.
В структуре перерабатывающей промышленности рост зафиксирован в деревообработке и производстве изделий из дерева (+85,8%), производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (+60,2%), полиграфической продукции (+32,4%), автомобилей, прицепов, полуприцепов (+31,2%), стройматериалов (+27,7%), напитков (+25,7%), бумаги и картона (+24,1%), машин и оборудования (+21,1%), изделий текстильной промышленности (+19,4%), резиновых и пластиковых изделий (+17,6%), готовой металлической продукции (+13,7%), нефтепродуктов (+11,5%), пищевых продуктов (+10,8%), химпродукции (+8%), мебели (+8%), табачных изделий (+4,6%), электрооборудования (+3,1%), фармацевтической продукции (+2,9%).
Спад имел место в производстве кожи, кожаных изделий и обуви (-6,6%), одежды (-16,6%), прочих транспортных средств (-21,1%), прочей промпродукции (-23,5%), установке и ремонте машин и оборудования (-25,2%), металлургической продукции (-28,9%).
В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара рост производства по итогам января-сентября 2023 года составил 1,4%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов – 14,4%.
Промпроизводство в Азербайджане в 2022 году составило 86 млрд манатов, что на 1,1% меньше 2021 года.
Х.Насирзаде
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