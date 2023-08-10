В Азербайджане спад промпроизводства за 7 месяцев составил почти на 2%

Номинальный объем промышленного производства в Азербайджане за январь-июль 2023 года составил 39,8 млрд манатов, реальный спад оценивается в 1,6% по сравнению с 7 месяцами 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Спад производства промпродукции в нефтегазовом секторе составил 2,4%, в ненефтегазовом зафиксирован рост на 6,5%.

По данным Госкомстата, 69,1% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 25,7% - перерабатывающую, 4,4% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,8% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности рост зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (+2 раза), деревообработки и изделий из дерева (+2 раза), изделий текстильной промышленности (+43%), автомобилей, прицепов, полуприцепов (+38,7%), полиграфической продукции (+34,3%), бумаги и картона (+31,8%), напитков (+26%), стройматериалов (+24,1%), машин и оборудования (+20%), резиновых и пластиковых изделий (+19,5%), готовой металлической продукции (+19,1%), нефтепродуктов (+15,9%), пищевых продуктов (+11,7%), табачных изделий (+10%), химпродукции (+3,6%), мебели (+2,5%).

Спад имел место в производстве электрооборудования (-0,2%), фармацевтической продукции (-13,9%), прочих транспортных средств (-17%), кожи, кожаных изделий и обуви (-19,1%), одежды (-23,4%), прочей промпродукции (-29,3%), металлургической продукции (-31,1%), установки и ремонта машин и оборудования (-36,1%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара рост производства по итогам января-июля 2023 года составил 1,7%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов – 16,7%.

Промпроизводство в Азербайджане в 2022 году составило 86 млрд манатов, что на 1,1% меньше 2021 года.

Х.Насирзаде