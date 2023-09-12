Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8256 RUR   0.0181 GBR   2.1267 TRY   0.0632

Цена на нефть

11.09 $/bbl +/- WTI 87.29 -0.22 Brent 90.64 -0.01

Макроэкономика 12.09.2023 15:44

В Азербайджане спад промпроизводства за 8 месяцев составил около 1%

Номинальный объем промышленного производства в Азербайджане за январь-август 2023 года составил 45,1 млрд манатов, реальный спад оценивается в 0,7% по сравнению с 8 месяцами 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Спад производства промпродукции в нефтегазовом секторе составил 1,4%, в ненефтегазовом зафиксирован рост на 6%.

По данным Госкомстата, 68,6% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 26,2% - перерабатывающую, 4,4% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,8% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности рост зафиксирован в деревообработке и производстве изделий из дерева (+97,1%), производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (+80,4%), автомобилей, прицепов, полуприцепов (+52,1%), полиграфической продукции (+30,1%), бумаги и картона (+27,2%), напитков (+26,7%), стройматериалов (+26,4%), изделий текстильной промышленности (+23,5%), резиновых и пластиковых изделий (+20,9%), готовой металлической продукции (+17%), машин и оборудования (+14,9%), нефтепродуктов (+13%), пищевых продуктов (+11,2%), табачных изделий (+6%), химпродукции (+6%), мебели (+6%), фармацевтической продукции (+2,8%).

Спад имел место в производстве электрооборудования (-0,7%), кожи, кожаных изделий и обуви (-6,7%), одежды (-13,6%), прочих транспортных средств (-17,7%), прочей промпродукции (-30,5%), металлургической продукции (-30,7%), установке и ремонте машин и оборудования (-31,4%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара рост производства по итогам января-августа 2023 года составил 1,9%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов – 15,6%.

Промпроизводство в Азербайджане в 2022 году составило 86 млрд манатов, что на 1,1% меньше 2021 года.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРОМПРОИЗВОДСТВО, ДИНАМИКА


Похожие новости


В Азербайджане спад промпроизводства за 7 месяцев составил почти на 2% Спад промпроизводства в Азербайджане за 5 мес. составил 2% Спад промпроизводства в Азербайджане за 4 месяца составил 2,4% Спад промпроизводства в Азербайджане в I кв. превысил 3% Спад промпроизводства в Азербайджане за январь-февраль составил почти 3% Промпроизводство в Азербайджане за январь сократилось на 4,3% Промпроизводство в Азербайджане в 2022г сократилось на 1% Промпроизводство в Азербайджане за 10 месяцев сократилось на 1% Промпроизводство в Азербайджане за 9 месяцев сократилось на 0,6% Промпроизводство в Азербайджане за 8 месяцев незначительно сократилось

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az