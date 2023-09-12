В Азербайджане спад промпроизводства за 8 месяцев составил около 1%

Номинальный объем промышленного производства в Азербайджане за январь-август 2023 года составил 45,1 млрд манатов, реальный спад оценивается в 0,7% по сравнению с 8 месяцами 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Спад производства промпродукции в нефтегазовом секторе составил 1,4%, в ненефтегазовом зафиксирован рост на 6%.

По данным Госкомстата, 68,6% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 26,2% - перерабатывающую, 4,4% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,8% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности рост зафиксирован в деревообработке и производстве изделий из дерева (+97,1%), производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (+80,4%), автомобилей, прицепов, полуприцепов (+52,1%), полиграфической продукции (+30,1%), бумаги и картона (+27,2%), напитков (+26,7%), стройматериалов (+26,4%), изделий текстильной промышленности (+23,5%), резиновых и пластиковых изделий (+20,9%), готовой металлической продукции (+17%), машин и оборудования (+14,9%), нефтепродуктов (+13%), пищевых продуктов (+11,2%), табачных изделий (+6%), химпродукции (+6%), мебели (+6%), фармацевтической продукции (+2,8%).

Спад имел место в производстве электрооборудования (-0,7%), кожи, кожаных изделий и обуви (-6,7%), одежды (-13,6%), прочих транспортных средств (-17,7%), прочей промпродукции (-30,5%), металлургической продукции (-30,7%), установке и ремонте машин и оборудования (-31,4%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара рост производства по итогам января-августа 2023 года составил 1,9%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов – 15,6%.

Промпроизводство в Азербайджане в 2022 году составило 86 млрд манатов, что на 1,1% меньше 2021 года.

Х.Насирзаде