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Макроэкономика 15.03.2024 15:48

В Азербайджане в январе-феврале зафиксирован незначительный рост промпроизводства

Номинальный объем промышленного производства в Азербайджане за январь-февраль 2024 года составил 10,2 млрд манатов, реальный рост оценивается в 0,1% по сравнению с январем-февралем 2023 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Спад производства промпродукции в нефтегазовом секторе составил 0,9%, в ненефтегазовом зафиксирован рост на 11,2%.

По данным Госкомстата, 63,9% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 29,5% - перерабатывающую, 5,7% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,9% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности рост зафиксирован в производстве кожи и кожаных изделий, обуви (в 2,2 раза), металлургической продукции (+75,9%), фармацевтической продукции (+ 51%), мебели (+37,9%), одежды (+37,1%), стройматериалов (+35,1%), в установке и ремонте машин и оборудования (+34%), в производстве автомобилей, прицепов, полуприцепов (+30,7%), напитков (+28,9%), резиновых и пластиковых изделий (+28,4%), электрооборудования (+18,3%), компьютеров, электронной и оптической продукции (+16,2%), химпродукции (+14,7%), изделий текстильной промышленности (+6,7%), нефтепродуктов (+6,6%), продовольствия (+3,9%), бумаги и картона (+1,8%).

Спад имел место в производстве табачных изделий (-0,6%), готовой металлической продукции (-2,4%), полиграфической продукции (-4,2%), машин и оборудования (-15,2%), деревообработке и производстве изделий из дерева (-38,1%), прочей промышленной продукции (-47,9%), прочих транспортных средств (-50,4%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара спад производства по итогам января-февраля 2024 года составил 7,9%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов зафиксирован рост на 22,7%.

Номинальный объем промпроизводства в Азербайджане в 2023 году составил 66,6 млрд манатов, реальный спад оценивается в 1,1%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ПРОМПРОИЗВОДСТВО, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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