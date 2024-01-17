Добыча ЖУВ в странах не-ОПЕК в 2024г вырастет на 1,3 млн б/с, в 2025г - еще на 1,3 млн б/с - ОПЕК

Добыча жидких углеводородов (ЖУВ) в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году выросла на 2,1 млн баррелей в сутки - до 69,1 млн б/с.

По сравнению с декабрьским отчетом ОПЕК пересмотрела оценку добычи ЖУВ в странах не-ОПЕК за 2022 год, повысив ее на 1,2 млн б/с - до почти 67 млн б/с. Оценка за 2023 год была повышена почти на 1,5 млн б/с - до 69,1 млн б/с. Таким образом, темп роста показателя увеличился с 1,8 до 2,1 млн б/с.

В частности, на 180 тыс. б/с повышена оценка добычи в США в 2023 году - до 20,76 млн б/с, по России оценка также увеличена - на 160 тыс. б/с - до 10,78 млн б/с. Основной пересмотр добычи в 2022 году пришелся на Африку - с 1,3 до 2,46 млн б/с.

"Добыча нефти и конденсата в США, а также добыча ШФЛУ оставались высокими. В октябре общий объем добычи жидких углеводородов в США сохранял рекордно высокий уровень в 21,6 млн б/с в течение двух месяцев подряд, демонстрируя устойчивое превышение показателей. Соответственно, рост поставок жидких углеводородов в США в 2023 году оценивается в 1,5 млн б/с. Помимо США, другими основными драйверами роста в 2023 году, по оценкам, стали Бразилия, Казахстан, Норвегия, Гайана, Мексика и Китай", - отмечают аналитики.

Тем не менее, оценка роста на 2024 год увеличена лишь на 50 тыс. б/с - до 1,34 млн б/с. По прогнозу аналитиков, производство ЖУВ в странах не-ОПЕК составит в 2024 году 70,4 млн б/с, а в 2025 году увеличится еще на 1,3 млн б/с - до 71,7 млн б/с.

Основными драйверами ожидаемого роста являются США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан. В дополнение к сланцевым бассейнам США, на долю которых приходится около 49% ожидаемого увеличения поставок нефти, из стран не-ОПЕК, шельфовые проекты - в основном в Латинской Америке - как ожидается, существенно поддержат рост в этом году.

В то же время прогнозируется, что наибольший спад производства произойдет в Мексике и Анголе.

ОПЕК сохранила прогноз роста добычи в США в объеме 0,6 млн б/с в 2024 году - до 21,36 млн б/с. В 2025 году аналитики ждут такого же роста - до 21,96 млн б/с.

Повысив оценку уровня добычи ЖУВ в России в 2023 году до 10,78 млн б/с (с 10,62 млн б/с), ОПЕК прогнозирует, что в 2024 году Россия будет добывать 10,77 млн б/с, а в 2025 году - 10,81 млн б/с.

По прогнозам, предложение ЖУВ в 2025 году в странах ОЭСР увеличится на 0,8 млн б/с, а в регионах, не входящих в ОЭСР, - на 0,4 млн б/с. Ожидается, что основными драйверами роста поставок станут США, Бразилия, Канада, Норвегия, Казахстан и Гайана. В то же время прогнозируется значительное падение производства в Мексике.

Капвложения в добычу нефти и газа в странах не-ОПЕК аналитики оценивают в $473 млрд, что немного меньше, чем в 2024 году.