Brent подешевела до $77,1 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в среду на укреплении доллара и опасениях по поводу мирового спроса на нефтяном рынке.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 19:23 по бакинскому времени понизилась на $1,19 (1,52%), до $77,10 за баррель.

Фьючерсы на WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,92 (1,27%), до $71,48 за баррель.