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Цена на нефть

16.01 $/bbl +/- WTI 72.40 -0.05 Brent 78.29 +0.14

ТЭК 17.01.2024 19:58

Brent подешевела до $77,1 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в среду на укреплении доллара и опасениях по поводу мирового спроса на нефтяном рынке.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 19:23 по бакинскому времени понизилась на $1,19 (1,52%), до $77,10 за баррель.

Фьючерсы на WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,92 (1,27%), до $71,48 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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