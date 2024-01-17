Brent подешевела до $77,1 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в среду на укреплении доллара и опасениях по поводу мирового спроса на нефтяном рынке.
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 19:23 по бакинскому времени понизилась на $1,19 (1,52%), до $77,10 за баррель.
Фьючерсы на WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,92 (1,27%), до $71,48 за баррель.
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