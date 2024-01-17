Индия в ноябре сократила импорт нефти на 4% к октябрю

Индия в ноябре импортировала 18,402 млн тонн нефти, сообщило министерство торговли страны.
Месяцем ранее страна закупила 19,168 млн тонн. Таким образом, месяц к месяцу импорт сократился на 4%. По отношению к ноябрю 2022 года поставки выросли на 7,2%.
Тройка основных стран-контрагентов на протяжении последних 18 месяцев (с июня 2022 года) не меняется: Россия поставила 5,74 млн тонн (-6,2% к октябрю, +40% к ноябрю 2022 года), Ирак - 4,53 млн тонн (+0,7% м/м и +55,2% к ноябрю-2022), Саудовская Аравия - 2,89 млн тонн (+12% м/м и +8,5% к ноябрю-2022).
В целом за 11 месяцев Индия импортировала 216,504 млн тонн нефти, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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