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ТЭК 17.01.2024 23:20

Индия в ноябре сократила импорт нефти на 4% к октябрю

Индия в ноябре импортировала 18,402 млн тонн нефти, сообщило министерство торговли страны.

Месяцем ранее страна закупила 19,168 млн тонн. Таким образом, месяц к месяцу импорт сократился на 4%. По отношению к ноябрю 2022 года поставки выросли на 7,2%.

Тройка основных стран-контрагентов на протяжении последних 18 месяцев (с июня 2022 года) не меняется: Россия поставила 5,74 млн тонн (-6,2% к октябрю, +40% к ноябрю 2022 года), Ирак - 4,53 млн тонн (+0,7% м/м и +55,2% к ноябрю-2022), Саудовская Аравия - 2,89 млн тонн (+12% м/м и +8,5% к ноябрю-2022).

В целом за 11 месяцев Индия импортировала 216,504 млн тонн нефти, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Тэги: ИНДИЯ, НЕФТЬ, ИМПОРТ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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