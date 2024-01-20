База с военными США попала под ракетный обстрел в Ираке

Неизвестные провели массированный ракетный обстрел иракской военной базы Айн-аль-Асад, на территории которой размещены американские военные, сообщают в субботу ближневосточные СМИ со ссылкой на источники.
В сообщениях указывается, что в сторону базы было запущено множество ракет, но точное их количество не указывается. Также не сообщается, какая группировка организовала обстрел.
В последние месяцы база уже подвергалась подобного рода обстрелам со стороны действующих в Ираке проиранских группировок. Такие нападения стали происходить на фоне военной операции, которую Израиль проводит в секторе Газа. США оказывают поддержку израильской стороне, поставляя ей вооружение и боеприпасы.
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