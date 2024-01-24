Новые антироссийские санкции ЕС не будут распространяться на поставки алюминия

Европейский союз готовит 13-й пакет санкций против России, приуроченный ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине, однако он едва ли будет включать в себя запрет на поставки российского алюминия, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
"Речь идет о деньгах, оружии и санкциях в период, когда мы понимаем, что (украинцы - FT) нуждаются в ободрении, - сказал пожелавший остаться анонимным дипломат ЕС. - Но по прошествии двух лет есть ограничения относительно того, что мы можем сделать".
В рамках нового пакета ограничений ЕС планирует расширить санкционные списки физических и юридических лиц, в отношении которых действуют заморозка активов и запрет на въезд на территорию Евросоюза, говорят осведомленные источники. В то же время маловероятно, что санкции будут включать в себя запрет на импорт алюминия из России, на котором настаивают Польша и страны Балтии.
По словам источников, отдельные ограничительные меры могут быть смягчены с целью заручиться поддержкой всех стран-членов ЕС, поскольку предыдущие попытки некоторых государств ограничить поставки российского ядерного топлива и СПГ не увенчались успехом из-за отсутствия консенсуса.
Источники FT также выразили уверенность в том, что ЕС удастся убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от блокировки нового пакета помощи Украине на сумму 50 млрд евро. Выделение этих средств будет обсуждаться на встрече лидеров ЕС 1 февраля.
"Если Орбан сорвет сделку, фактически это будет означать политический выход из Евросоюза", - сказал высокопоставленный европейский дипломат.
По мнению другого дипломата, участвующего в переговорах о конфискации процентов от замороженных российских активов, в обсуждении декабрьского предложения Еврокомиссии об изъятии этих средств и передаче их Украине "возможен прогресс, но это не приблизит деньги к Киеву".
Параллельная инициатива стран G7 по конфискации активов РФ, которые заморожены преимущественно в европейских странах, также едва ли получит поддержку Италии, Франции и Германии, сказали источники в ЕС и отдельных странах союза.
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