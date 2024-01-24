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Цена на нефть

23.01 $/bbl +/- WTI 74.37 -0.39 Brent 79.55 -0.51

ТЭК 24.01.2024 20:45

Brent подорожала до $80,15 за баррель

Цены на нефть перешли к росту вечером в среду после публикации данных, указавших на резкое сокращение нефтяных резервов в США на прошлой неделе.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:45 по бакинскому времени выросла на $0,6 (0,75%), до $80,15 за баррель.

Фьючерсы на WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,76 (1,02%), до $75,13 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9,23 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Падение стало максимальным с середины августа прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,15 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина тем временем выросли на 4,913 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,417 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста запасов бензина на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 348 тыс. баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 2 млн баррелей за неделю, которая завершилась 19 января. Показатель снижается не менее чем на 2 млн баррелей вторую неделю подряд.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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