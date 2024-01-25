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Дальнее зарубежье 25.01.2024 10:20

Йеменские хуситы заявляют об обстреле баллистическими ракетами нескольких военных кораблей США

Йеменские хуситы заявили о столкновении с несколькими военными кораблями США, которые пытались защитить два американских коммерческих судна в Аденском заливе и проливе Баб-эль-Мандаб, сообщает телеканал "Аль-маяддин".

Представитель вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сари заявил, что в результате боя было достигнуто прямое попадание по военному кораблю США, а два коммерческих судна были вынуждены "отступить и вернуться".

"Несколько наших баллистических ракет поразили свои цели, несмотря на попытки военных кораблей перехватить их", - говорится в заявлении хуситов.

Отмечается, что йеменские вооруженные силы применили несколько баллистических ракет в ходе более чем двухчасовых столкновений.

Это противоречит заявлению Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), в котором говорится, что из трех ракет, выпущенных хуситами по его кораблям, ни одна не попала в цель.

"Одна ракета упала в море. Две другие ракеты были успешно перехвачены и сбиты американским кораблем USS Gravely (DDG 107)" - сообщает CENTCOM.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что эсминец ВМС США в среду сбил две ракеты, запущенные йеменскими мятежниками-хуситами в сторону двух судов.

"Хуситы запустили три ракеты. Одна из них пролетела в нескольких сотнях километров (от судов - ИФ), а еще две сбил американский эсминец", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Ранее западные СМИ сообщали, что экипажи двух судов компании AP Moller-Maersk слышали взрывы во время движения по Баб-эль-Мандебскому проливу, который соединяет Красное море и Аденский залив.

В сообщениях говорится, что после этого инцидента оба судна, сопровождаемые кораблями ВМС США, повернули обратно и взяли курс на Аденский залив.

Хуситы периодически обстреливают суда и военные корабли в Красном море. Таким образом они выражают поддержку палестинским группировкам, воюющим с Израилем в секторе Газа. Йеменские мятежники не признают израильское государство и считают его территорию частью Палестины.

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Тэги: ЙЕМЕН, США, ХУСИТЫ, ОБСТРЕЛ


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