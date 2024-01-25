Йеменские хуситы заявляют об обстреле баллистическими ракетами нескольких военных кораблей США

Йеменские хуситы заявили о столкновении с несколькими военными кораблями США, которые пытались защитить два американских коммерческих судна в Аденском заливе и проливе Баб-эль-Мандаб, сообщает телеканал "Аль-маяддин".
Представитель вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сари заявил, что в результате боя было достигнуто прямое попадание по военному кораблю США, а два коммерческих судна были вынуждены "отступить и вернуться".
"Несколько наших баллистических ракет поразили свои цели, несмотря на попытки военных кораблей перехватить их", - говорится в заявлении хуситов.
Отмечается, что йеменские вооруженные силы применили несколько баллистических ракет в ходе более чем двухчасовых столкновений.
Это противоречит заявлению Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), в котором говорится, что из трех ракет, выпущенных хуситами по его кораблям, ни одна не попала в цель.
"Одна ракета упала в море. Две другие ракеты были успешно перехвачены и сбиты американским кораблем USS Gravely (DDG 107)" - сообщает CENTCOM.
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что эсминец ВМС США в среду сбил две ракеты, запущенные йеменскими мятежниками-хуситами в сторону двух судов.
"Хуситы запустили три ракеты. Одна из них пролетела в нескольких сотнях километров (от судов - ИФ), а еще две сбил американский эсминец", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Ранее западные СМИ сообщали, что экипажи двух судов компании AP Moller-Maersk слышали взрывы во время движения по Баб-эль-Мандебскому проливу, который соединяет Красное море и Аденский залив.
В сообщениях говорится, что после этого инцидента оба судна, сопровождаемые кораблями ВМС США, повернули обратно и взяли курс на Аденский залив.
Хуситы периодически обстреливают суда и военные корабли в Красном море. Таким образом они выражают поддержку палестинским группировкам, воюющим с Израилем в секторе Газа. Йеменские мятежники не признают израильское государство и считают его территорию частью Палестины.
Член делегации Украины на сессии ПАСЕ: Yaşasın Azərbaycan
Азербайджанская делегация приостановила работу в ПАСЕ
Баку и Багдад обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничества
Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели почти $43 млн
Баку и Токио обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта и ИКТ
Bank Respublika по итогам 2023г сохранил лидерство по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF
Турция рассчитывает принять 60 млн туристов в 2024 году
Суд в Азербайджане продлил еще на 4 месяца срок ареста Варданяна
Экспорт фармпродукции из стран ЕС в Азербайджан в январе-ноябре 2023г превысил 145 млн евро
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Получите кредит онлайн в любую погоду!
Nar удостоен международного сертификата удовлетворенности клиентов
В Ханкенди открылся первый магазин телекоммуникационной компании
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы