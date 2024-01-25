Подъем цен на нефть ускорился, Brent подорожала до максимальных за два месяца

Цены на нефть усилили рост днем в четверг на новостях о падении добычи в США и новых стимулах в Китае.
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:06 выросла на $1,1 (1,37%), до $81,14 за баррель.
Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,15 (1,53%), до $76,24 за баррель.
Обе марки торгуются на максимальных отметках за 8 недель.
Как стало известно накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9,23 млн баррелей, рекордными темпами с середины августа и в четыре раза сильнее прогнозов аналитиков.
Добыча нефти в Штатах упала на 1 млн баррелей в сутки, до 12,3 млн б/с, из-за холодов в Северной Дакоте, вызвавших перебои в работе нефтяных скважин. Неделей ранее объем добычи достигал исторического максимума.
Другим позитивным фактором для нефтяных котировок стало сообщение ЦБ Китая о том, что норма резервных требований (RRR) для банков страны будет снижена на 0,5 процентного пункта, что позволит высвободить долгосрочную ликвидность в размере около 1 трлн юаней ($140,85 млрд).
"Ситуация в Красном море по-прежнему вызывает опасения, и небольшого толчка хватило для роста цен на нефть, - отметил аналитик брокерской компании PVM Джон Эванс. - Любые стимулы в Китае обычно получают очень теплый прием на нефтяных рынках".
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