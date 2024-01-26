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Внешняя политика 26.01.2024 01:01

Баку ждет от Армении предоставления точных карт всех заминированных территорий – МИД Азербайджана

Баку ждет от Армении предоставления точных карт всех заминированных территорий, которые до сих пор не были полностью представлены Азербайджану, заявляет МИД Азербайджана.

«МИД Азербайджана принял к сведению заявление Службы национальной безопасности Армении от 25 января 2024 года о намерении представить Азербайджану минные карты (8 формуляров – ИФ). Азербайджанская сторона неоднократно требовала предоставления Арменией минных карт, как до войны 2020 года, так и в постконфликтный период. Данное заявление Армении свидетельствует о том, что ее намерением не является содействии гуманитарному процессу, и этот шаг нельзя расценивать как меру укрепления доверия. Азербайджанская сторона ждет, когда Армения представит точные карты всех заминированных территорий, которые до сих пор не были полностью представлены Азербайджану», - подчеркивает МИД.

Ведомство отмечает, что массовое и целенаправленное минирование Арменией азербайджанских территорий без каких-либо различий является одной из основных угроз масштабным восстановительно-строительным работам, проводимым в постконфликтный период, гражданскому населению, действующему на этих территориях, а также возвращению вынужденных переселенцев и их мирному проживанию на своих землях. «Эта деятельность Армении является не только военным преступлением, но и серьезным нарушением международного гуманитарного права и взятых на себя Арменией обязательств», - указывает внешнеполитическое ведомство.

После подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года достоверность карт минных полей малой протяженности, представленных Арменией позже в результате международного давления, составила всего 25%. «Мы неоднократно сообщали, что представленные карты бесполезны и неполны, не отражают реальной ситуации. Хотя на этих картах отмечено, что на наших территориях якобы закопано 400 тысяч мин, в действительности фактически известно, что количество мин превышает 1 миллион», - подчеркивает ведомство.

В МИД указывают, что более 55% случаев подрыва мин произошло за пределами карт, предоставленных Арменией. «С ноября 2020 года от взрыва мины пострадали 342 граждан Азербайджана, из которых 65 человек погибли, в том числе 50 были гражданских лиц», - отмечает ведомство.

Внешнеполитическое ведомство добавляет, что Баку также требует от Армении предоставить информацию о судьбе около 4 тыс. азербайджанцев, пропавших без вести за последние 30 лет, а также о местах массовых захоронений азербайджанцев.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, МИНЫ


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