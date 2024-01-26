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Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 77.36 +2.27 Brent 82.43 +2.39

ТЭК 26.01.2024 19:48

Brent подорожала до $82,52 за баррель

Цены на нефть улучшили динамику вечером в пятницу и завершают неделю в плюсе на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:22 по бакинскому времени составляет $82,52 за баррель, что на $0,09 (0,11%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,07 (0,09%), до $77,29 за баррель.

По итогам недели обе марки прибавляют более 5%.

"В целом мы по-прежнему ожидаем структурного снижения нефтяных котировок, но с тактической точки зрения придерживаемся нейтральной или даже немного "бычьей" позиции, - пишут аналитики Macquarie. - Если не будет эскалации, в первом квартале 2024 года торговый диапазон не изменится, поскольку не ожидается потери предложения".

Поддержку ценам на нефть в пятницу оказывает ослабление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,2%, что увеличивает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Ранее в пятницу стало известно, что годовой рост американского индекса PCE Core в декабре замедлился до минимальных почти за три года 2,9% с 3,2%. Это ключевой индикатор, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, и замедление его роста увеличивает вероятность снижения процентных ставок регулятором.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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