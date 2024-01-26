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В Турции, Иране и Испании приветствовали решение суда ООН по иску ЮАР к Израилю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после промежуточного решения суда ООН по иску ЮАР к Израилю выразил надежду, что это постановление приведет к прекращению боевых действий в секторе Газа.

"Турция надеется, что обязательное для всех стран-участниц Конвенции о геноциде решение Международного суда, приведет к прекращению атак Израиля против жителей Газы", - приводит агентство "Анадолу" слова турецкого лидера.

В МИД Ирана в свою очередь указали, что Израиль должен быть привлечен к ответственности за свои действия в секторе Газа.

"Руководители израильского режима должны быть незамедлительно привлечены к ответственности за совершение геноцида и беспрецедентных военных преступлений против палестинцев", - приводят ближневосточные СМИ слова главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана.

Он также подчеркнул, что "поддержка преступлений Израиля со стороны Белого дома никогда не будет забыта".

Премьер Испании Педро Санчес приветствовал решение суда ООН и призвал стороны конфликта "выполнять промежуточные меры, предписанные им".

"Мы продолжим выступать за мир и прекращение войны, освобождение заложников, обеспечение доступа гумпомощи и создание палестинского государства", - сказал Санчес.

Первый министр Шотландии Хамза Юсаф назвал решение суда ожидаемым, добавив, что "убийства и разрушения сектора Газа должны прекратиться".

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Тэги: МИР, ООН, СУД, РЕАКЦИЯ


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