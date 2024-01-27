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Внешняя политика 27.01.2024 11:49

Баку в ближайшие недели направит ответ Еревану на последние предложения по мирному договору - глава МИД Азербайджана

Официальный Баку в ближайшие недели направит Армении ответ на последние предложения по мирному договору, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Мы получили от Армении очередной пакет предложений по мирному договору. Мы ответим на них в ближайшие недели", - сказал Байрамов в субботу журналистам.


Он также отметил, что в 2024 году продолжатся очные встречи между сторонами по мирному договору.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, МИР


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