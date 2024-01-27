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В Сенате США предлагают усилить полномочия администрации по борьбе с нелегальной миграцией

Влиятельные сенаторы США выработали предложение, которое в случае его принятия усилит полномочия администрации в борьбе с нелегальной миграцией и может в итоге помочь с одобрением выделения помощи Украине и Израилю, передает CNN со ссылкой на источники.

"Переговорщики от Сената согласились усилить способность властей США существенно ограничить миграционный поток на южной границе (...) Это откроет новое окно возможностей для идущих месяцами важнейших переговоров, в ходе которых лидеры Сената США лелеют надежду заключить сделку о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, на фоне нарастания внутренних и международных кризисов", - сообщает телеканал.

Администрация США еще осенью прошлого года направила в Конгресс запрос на выделение дополнительных средств для оказания дальнейшей помощи Украине и Израилю. Республиканцы в Конгрессе потребовали значительного ужесточения миграционных мер в обмен на поддержку пакета в размере $110 млрд, который включает средства для военной помощи Украине и Израилю. С тех пор представители обеих партий в Конгрессе пытаются прийти к консенсусу по данному вопросу.

Нынешняя инициатива по регулированию миграционной проблемы принадлежит сенатору-республиканцу Джеймсу Лэнкфорду, демократу Крису Мерфи и независимому сенатору Кирстен Синема. Сенаторы активно обсуждали новые идеи с американской администрацией. Детали предложения, как ожидается, обнародуют на следующей неделе.

В частности, сенаторы хотят сократить до шести месяцев процесс рассмотрения заявок на предоставление убежища, который сейчас может занимать до 10 лет.

Также, по их мнению, министерство внутренней безопасности США должно получить право закрывать границу при экстренной ситуации. Так, если количество переходов границы в день превысит 8,5 тыс., ведомство должно будет перекрыть границу для всех нелегалов. Любому нелегалу, кто попытается перебраться через границу дважды во время ее закрытия, на год запретят въезд в США.

При этом в минувшем декабре власти зафиксировали больше 300 тыс. пересечений границы мигрантами. Один источник заявил CNN, что, если бы новое законодательство в отношении границы действовало уже сейчас, она была бы уже перекрыта.

Изначально в Конгрессе решили рассматривать в едином пакете запрос Белого дома на дополнительное финансирование военной помощи Украине и Израилю и тему масштабной миграционной реформы. Предполагалось, что в таком виде конгрессмены-республиканцы легче согласятся выделить деньги Киеву. Однако на практике оказалось, что по теме миграционной реформы у демократов и республиканцев так много противоречий, что найти компромисс - очень сложно.

В итоге теперь в Сенате думают, не стоит ли начать рассматривать запрос на финансирование помощи Украине отдельно от темы иммиграции. Такой вариант также содержит сложности, поскольку многие республиканцы, у которых большинство в Палате представителей, не в восторге от идеи выделения крупных сумм для Украины. Часть республиканских конгрессменов могли бы согласиться одобрить запрос лишь в обмен на готовность демократов провести радикальную миграционную реформу.

Тема борьбы с нелегальной иммиграцией, как отмечают американские СМИ, в последние месяцы стала активно обсуждаться в американских политических кругах. Предполагается, что она может стать одной из главных для кандидатов, которым предстоит побороться за пост президента США в ноябре 2024 года.

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Тэги: США, ГРАНИЦА, УЖЕСТОЧЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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