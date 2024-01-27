Баку и Анкара обсудили сотрудничество в энергетике, совместные ВИЭ-проекты

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минэкономики, стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики, а также перспективы совместной деятельности между Азербайджаном и Турцией по проектам в области возобновляемой энергетики (ВИЭ).
Джаббаров на встрече подчеркнул, что эффективное энергетическое партнерство между странами и совместные проекты способствуют региональному развитию, стабильности и безопасности, а также обеспечивают стратегические интересы Азербайджана и Турции. В этом контексте отмечена многовекторная деятельность SOCAR в Турции.
Байрактар, в свою очередь, поделился видением развития энергетического партнёрства в соответствии с новыми глобальными трендами.
«Стороны отметили, что Конференция COP29, которая пройдет в 2024 году в Азербайджане, придаст импульс обсуждениям в сферах альтернативной энергетики и других направлениях, а также открытию новых возможностей для сотрудничества. Стороны также обсудили текущую ситуацию и перспективы сотрудничества в сферах экономики и энергетики, другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - отмечает Минэкономики.
Р.Ахмедов
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