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ТЭК 27.01.2024 21:23

Баку и Анкара обсудили сотрудничество в энергетике, совместные ВИЭ-проекты

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минэкономики, стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики, а также перспективы совместной деятельности между Азербайджаном и Турцией по проектам в области возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Джаббаров на встрече подчеркнул, что эффективное энергетическое партнерство между странами и совместные проекты способствуют региональному развитию, стабильности и безопасности, а также обеспечивают стратегические интересы Азербайджана и Турции. В этом контексте отмечена многовекторная деятельность SOCAR в Турции.

Байрактар, в свою очередь, поделился видением развития энергетического партнёрства в соответствии с новыми глобальными трендами.

«Стороны отметили, что Конференция COP29, которая пройдет в 2024 году в Азербайджане, придаст импульс обсуждениям в сферах альтернативной энергетики и других направлениях, а также открытию новых возможностей для сотрудничества. Стороны также обсудили текущую ситуацию и перспективы сотрудничества в сферах экономики и энергетики, другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - отмечает Минэкономики.

Р.Ахмедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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