Шахбазов и Байрактар обсудили поставки азербайджанского газа в Турцию, расширение газопровода TANAP

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минэнерго, министры обсудили энергетическую повестку сотрудничества между двумя странами.
В частности, Шахбазов и Байрактар обсудили текущую ситуацию с поставками азербайджанского газа в Турцию и их перспективы на долгосрочном этапе, расширение газопровода TANAP, строительство и ввод в 2024 году в эксплуатацию газопровода Ыгдыр-Нахчыван.
Помимо этого, министры обсудили сотрудничество Баку и Анкары в рамках организации производства «зеленой» энергии в Нахчыване, экспорта этой электроэнергии в Турцию, возможностей экспорта электроэнергии в Европу через Турцию и создания необходимой инфраструктуры для этого, а также деятельности соответствующей рабочей группы. Стороны также согласовали последующие шаги в этом направлении.
Стороны также коснулись проведения в 2024 году в Турции четвертого Энергетического форума Азербайджан-Турция.
Р.Ахмедов
Баку не собирается обсуждать с Амстердамом процесс армяно-азербайджанской нормализации - МИД Азербайджана
Отношения Баку и Парижа находятся на самом низком уровне - глава МИД Азербайджана
Баку в ближайшие недели направит ответ Еревану на последние предложения по мирному договору - глава МИД Азербайджана
На Багамах зафиксировано большое количество убийств туристов
В Китае в сезон путешествий в Новый год по лунному календарю ожидают рекордные 9 млрд поездок
Туристический потенциал Азербайджана представят на выставке в Стамбуле
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Британия, Финляндия и Италия замораживают финансирования БАПОР
Команда танкера Marlin Luanda смогла потушить пожар после попадания ракеты хуситов
В Сенате США предлагают усилить полномочия администрации по борьбе с нелегальной миграцией
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Компания Technip Energies провела презентацию в Бакинской высшей школе нефти
Получите кредит онлайн в любую погоду!
Nar удостоен международного сертификата удовлетворенности клиентов
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы