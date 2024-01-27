Шахбазов и Байрактар обсудили поставки азербайджанского газа в Турцию, расширение газопровода TANAP

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минэнерго, министры обсудили энергетическую повестку сотрудничества между двумя странами.

В частности, Шахбазов и Байрактар обсудили текущую ситуацию с поставками азербайджанского газа в Турцию и их перспективы на долгосрочном этапе, расширение газопровода TANAP, строительство и ввод в 2024 году в эксплуатацию газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

Помимо этого, министры обсудили сотрудничество Баку и Анкары в рамках организации производства «зеленой» энергии в Нахчыване, экспорта этой электроэнергии в Турцию, возможностей экспорта электроэнергии в Европу через Турцию и создания необходимой инфраструктуры для этого, а также деятельности соответствующей рабочей группы. Стороны также согласовали последующие шаги в этом направлении.

Стороны также коснулись проведения в 2024 году в Турции четвертого Энергетического форума Азербайджан-Турция.

Р.Ахмедов