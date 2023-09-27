Азербайджано-турецкий энергетический форум пройдет в Нахчыване 28-29 сентября

Очередной, третий азербайджано-турецкий энергетический форум и первая международная конференция «Нахчыван – зона зеленой энергетики» пройдут 28-29 сентября в Нахчыване.
«В городе Нахчыван 28-29 сентября текущего года будут организованы III азербайджано-турецкий энергетический форум и первая международная конференция «Нахчыван – зона зеленой энергетики», - говорится в сообщении Минэнерго Азербайджана.
В первый день мероприятия состоятся заседания совместных рабочих групп, работающих в сферах углеводородной и нефтехимической продукции, энергоэффективности, рынка электроэнергии, распределения и передачи электроэнергии, регулирования энергетики, использования возобновляемых источников энергии и горнодобывающей промышленности.
Во второй день - 29 сентября - пройдут III Азербайджано-Турецкий энергетический форум и Международная конференция «Нахчыван – зона зеленой энергетики» с участием министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара.
В рамках мероприятия запланированы пленарные заседания по энергетическому переходу, «зеленой» энергетической зоне, «зеленому» энергетическому потенциалу Нахчывана и другим темам, а также выступления ряда высокопоставленных чиновников обеих стран.
Азербайджано-турецкий энергетический форум создан с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического сотрудничества в рамках совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.
Первый форум прошел 21-22 декабря 2021 года в Баку, второй форум - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.
Н.Аббасова
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