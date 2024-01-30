В 2023 году экспорт Соединенными Штатами оружия вырос вдвое по сравнению с 2022 годом

В 2023 году американские оборонные компании поставили за рубеж оружия на $81 млрд, что более чем на 50% больше, чем годом ранее, сообщило издание Politico, ссылаясь на данные госдепартамента США.
"Объем продаж в размере $81 млрд при посредничестве правительства США представляет собой увеличение на 56% по сравнению с $52 млрд в 2022 финансовом году. Общий показатель за 2023 финансовый год является самым высоким с 2020 года, когда бывший президент Дональд Трамп очень публично сыграл роль ведущего продавца военной техники США", - пишет газета.
Она отмечает, что "лидирующую роль сыграли крупные сделки", связанные с поставками оружия Украине.
Госдеп информировал, что крупнейшими сделками были продажи ударных и транспортных вертолетов на сумму около $30 млрд, а также ракетных установок большой дальности Польше и Германии.
По оценке газеты, это обусловлено стремлением НАТО "запастись самым современным оружием в условиях противостояния альянса с Москвой".
В публикации отмечается, что чиновники американской администрации утверждают, что следует использовать "то обстоятельство, что оборонная промышленность России пострадала от западных санкций", "это создает серьезную возможность для американских и западных оборонных фирм отхватить долю рынка Москвы".
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