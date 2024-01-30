Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8403 RUR   0.0191 GBR   2.1598 TRY   0.056

Цена на нефть

29.01 $/bbl +/- WTI 76.78 -1.23 Brent 82.40 -1.15

Дальнее зарубежье 30.01.2024 10:49

В 2023 году экспорт Соединенными Штатами оружия вырос вдвое по сравнению с 2022 годом

В 2023 году американские оборонные компании поставили за рубеж оружия на $81 млрд, что более чем на 50% больше, чем годом ранее, сообщило издание Politico, ссылаясь на данные госдепартамента США.

"Объем продаж в размере $81 млрд при посредничестве правительства США представляет собой увеличение на 56% по сравнению с $52 млрд в 2022 финансовом году. Общий показатель за 2023 финансовый год является самым высоким с 2020 года, когда бывший президент Дональд Трамп очень публично сыграл роль ведущего продавца военной техники США", - пишет газета.

Она отмечает, что "лидирующую роль сыграли крупные сделки", связанные с поставками оружия Украине.

Госдеп информировал, что крупнейшими сделками были продажи ударных и транспортных вертолетов на сумму около $30 млрд, а также ракетных установок большой дальности Польше и Германии.

По оценке газеты, это обусловлено стремлением НАТО "запастись самым современным оружием в условиях противостояния альянса с Москвой".

В публикации отмечается, что чиновники американской администрации утверждают, что следует использовать "то обстоятельство, что оборонная промышленность России пострадала от западных санкций", "это создает серьезную возможность для американских и западных оборонных фирм отхватить долю рынка Москвы".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ОРУЖИЕ, ЭКСПОРТ, РОСТ


Похожие новости


США ускоряют производство новых плутониевых сердечников для обновления ядерного оружия США намерены передать Израилю высокоточные авиабомбы на сумму $320 млн Байден, обращаясь к нации, заявил, что не намерен направлять американские войска в Украину В США сокращается число жителей, поддерживающих поставки оружия Украине Пентагон опубликовал обновленную стратегию противодействия оружию массового поражения в связи с ростом возможностей РФ и КНР В Минобороны США заявляют о возможности применения технологии 3D-печати для производства военной техники В Белом доме обсуждают поставку крупной партии оружия Вьетнаму Две трети ядерной триады США находятся в боевой готовности - Stratcom Госдеп активно следит за размещением в Белоруссии ядерного оружия В США не видят снижения темпов разработки Китаем ядерного оружия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az