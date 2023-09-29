Пентагон опубликовал обновленную стратегию противодействия оружию массового поражения в связи с ростом возможностей РФ и КНР

Разработка обновленного варианта Стратегии противодействия оружию массового уничтожения (ОМУ), распространенного минобороны США, обусловлена растущими возможностями России и Китая в этой области, говорится в предисловии к документу.
"Стратегия учитывает (...) текущую и будущую обстановку в области безопасности, включая растущий вызов, исходящий от Китайской Народной Республики (КНР)", - поясняет Пентагон.
В документе повторяются утверждения Стратегии нацбезопасности от 2022 года о том, что Россия "продолжает представлять собой острую угрозу", а Китай - "основной вызов национальной безопасности США".
В нем утверждается, что со времени публикации в 2014 году Стратегии противодействия ОМУ "способность как КНР, так и России закупать, разрабатывать и доставлять ОМУ возросла". В связи с этим "риск того, что Соединенные Штаты или их союзники и партнеры столкнутся с военной конфронтацией, включающей химическое, биологическое, радиологическое и/или ядерное оружие", стал более серьезным.
Россия, пишет минобороны США, "расширяет и модернизирует свой большой и разнообразный арсенал нестратегического ядерного оружия". Китай, говорится в документе, "расширил и модернизировал почти все структуры Народно-освободительной армии Китая (НОАК), уделяя особое внимание нивелированию военных преимуществ США".
Американское минобороны считает, что КНР, "агрессивно реализующая программу расширения и модернизации ядерных сил, вероятно, намерена развернуть по меньшей мере 1 тыс. ядерных боеголовок к 2030 году и 1,5 тыс. боеголовок к 2035 году".
Кроме того, Китай обвиняется в том, что он "занимается исследованиями и деятельностью, имеющими потенциальное применение двойного назначения".
"В то время как КНР и Россия представляют собой основные вызовы в области ОМУ, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), Исламская Республика Иран и воинствующие экстремистские организации (ВЕО) остаются постоянными региональными угрозами, с которыми также необходимо бороться", отмечает Пентагон.
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