Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7858 RUR   0.0175 GBR   2.0639 TRY   0.0622

Цена на нефть

27.09 $/bbl +/- WTI 93.68 +3.29 Brent 96.55 +2.59

Дальнее зарубежье 28.09.2023 22:28

В Минобороны США заявляют о возможности применения технологии 3D-печати для производства военной техники

Пентагон изучает возможность применения технологии 3D-печати для производства военной техники и вооружений, сообщил заместитель директора программы производственных технологий министерства обороны США Кит ДеВрис в интервью изданию Defense News.

Он сказал, что технология 3D-печати совершила огромный скачок за последние несколько лет и открыла новые возможности для создания нового оружия и компонентов. По его словам, гиперзвуковое оружие является ярким примером такого производства. "Двигательные установки с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, которые являются основой гиперзвуковых системах, требуют сложных камер, изготовление которых может оказаться трудным. Но 3D-печать этих компонентов открывает производителям гиперзвукового оружия некоторые фантастические возможности", - отметил ДеВрис.

Он указал, что такая технология производства особенно полезна при разработке новых систем, позволяя выполнять прототипирование гораздо быстрее, чем в традиционных производственных процессах. Она также может использоваться для создания "одноразовых" запасных частей для ремонта самолетов или других систем, которых в противном случае пришлось бы долго ждать, пока сменный компонент пройдет через медленную цепочку поставок.

По его словам, 3D-принтеры также могут быстро создавать новые инструменты, появление которых обычно занимает много времени, если они изготавливаются традиционными способами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ОРУЖИЕ, 3D, ПРОИЗВОДСТВО


Похожие новости


В Белом доме обсуждают поставку крупной партии оружия Вьетнаму Две трети ядерной триады США находятся в боевой готовности - Stratcom Госдеп активно следит за размещением в Белоруссии ядерного оружия В США не видят снижения темпов разработки Китаем ядерного оружия Новая помощь США Украине будет состоять из ракет для HIMARS, широкого спектра боеприпасов и беспилотников для наблюдения Новая помощь США Украине будет состоять из ракет для HIMARS, широкого спектра боеприпасов и беспилотников для наблюдения США пообещали заказать оружие для Украины на $1,3 млрд Пентагон нашел еще одну возможность поставить Украине оружие на $6 млрд без одобрения конгресса У Пентагона появилась возможность дополнительных поставок оружия Киеву на $3 млрд Байден призвал Конгресс ужесточить правила оборота оружия после новых случаев стрельбы в выходные

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az