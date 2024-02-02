КНДР запустила несколько крылатых ракет

Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет у западного побережья в пятницу, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных. Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что зафиксировал запуск Северной Кореей около 11 часов утра (5:00 мск). Количество ракет не уточнялось. "Тесно координируем свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать провокации Северной Кореи", - говорится в заявлении военных.

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