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Карабах 04.02.2024 21:39

МИД Азербайджана: неспособность партнеров заставить Армению устранить минную угрозу приводит к еще большим жертвам среди граждан Азербайджана

МИД Азербайджана сообщил, что 343 граждан страны стали жертвами минного террора Армении с ноября 2020 года.

«Угроза заложенных Арменией наземных мин актуальна как никогда. Неспособность партнеров заставить Армению устранить эту угрозу приводит к еще большим потерям и травмам. Сегодня в результате взрыва тяжело пострадал мирный житель Азербайджана, ему ампутировали ногу», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из сообщения МИД Азербайджана в соцсетях.

По данным ведомства, с ноября 2020 года в Азербайджане жертвами минного террора Армении стали 343 человека.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, МИНЫ


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