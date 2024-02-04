МИД Азербайджана: неспособность партнеров заставить Армению устранить минную угрозу приводит к еще большим жертвам среди граждан Азербайджана

МИД Азербайджана сообщил, что 343 граждан страны стали жертвами минного террора Армении с ноября 2020 года.

«Угроза заложенных Арменией наземных мин актуальна как никогда. Неспособность партнеров заставить Армению устранить эту угрозу приводит к еще большим потерям и травмам. Сегодня в результате взрыва тяжело пострадал мирный житель Азербайджана, ему ампутировали ногу», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из сообщения МИД Азербайджана в соцсетях.

По данным ведомства, с ноября 2020 года в Азербайджане жертвами минного террора Армении стали 343 человека.

Р.Ахмедов