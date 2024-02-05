Центральное командование ВС США сообщило об ударах по позициям хуситов в Йемене

Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило информацию об ударах, нанесенных по позициям хуситов, 4 февраля.

"4 февраля, примерно в 5:30 утра (по времени Саны), силы Центрального командования США в целях самообороны нанесли удар по крылатой ракете наземного базирования хуситов", - говорится в заявлении в социальных сетях.

Кроме того, военные сообщили, что с 10.30 утра были нанесены удары по четырем "противокорабельным крылатым ракетам", которые "были подготовлены к запуску по кораблям в Красном море".

"Силы США идентифицировали ракеты в районах Йемена, контролируемых хуситами, и определили, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе", - говорится в сообщении командования.

Отмечается, что данные действия "защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для кораблей ВМС США и торговых судов".