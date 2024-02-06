Нефть продолжает слабо дорожать

Цены на нефть эталонных марок по-прежнему показывают незначительный рост днем во вторник.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 повысилась на $0,11 (0,14%), до $78,1 за баррель.
Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 4 цента, до $72,82 за баррель
Накануне цена Brent выросла на 0,9%, WTI - на 0,7% из-за нового витка геополитической напряженности на Ближнем Востоке и сильных статданных по американской экономике.
Как сообщалось, американские и британские войска при поддержке союзников продолжают наносить удары по позициям хуситов. Те в свою очередь заявили о запуске ракет по двум судам в Красном море - по американскому и британскому, сообщил телеканал "Аль-Арабийя".
Военный представитель хуситов Яхья Сари сказал в телевизионном обращении, что ударам подверглись суда Star Nasia и Morning Tide. При этом судно Star Nasia шло под флагом Маршалловых островов, а Morning Tide - под флагом Барбадоса.
Позитивным фактором для нефти также стали более сильные, чем ожидалось, американские статданные, опубликованные накануне.
Как сообщалось, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 53,4 пункта по сравнению с пересмотренными 50,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение индикатора оказалось лучше консенсус-прогноза, который предусматривал рост до 52 пунктов.
Тем временем Саудовская Аравия в марте незначительно скорректирует цены на отдельные сорта нефти для Азии и США. Так, стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - останется неизменной, цена Arab Extra Light уменьшится на $0,05 за баррель, Arab Medium - на $0,2 за баррель, сообщила госкомпания Saudi Aramco.
"Я думаю, что это рынок не может выйти из торгового диапазона, - отметил аналитик PVM Тамаш Варга. - Когда рынок раллирует, есть соблазн зафиксировать прибыль по длинным позициям, просто потому что нет уверенности в долгосрочном росте".
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