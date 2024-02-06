Госагентство по водным ресурсам завершило строительство водоочистной установки в г.Евлах

Госагентство по водным ресурсам (ГАВР) Азербайджана до 2025 года продолжит работы по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Евлах, говорится в сообщении ведомства.
«Для обеспечения устойчивого и качественного водоснабжения в городе Евлах в рамках первого этапа работ построена водоочистная установка, началась реконструкция водораспределительной сети города. Водоочистительный комплекс производительностью 20 тыс. кубометров в сутки установлен на берегу реки Кура и работает на технологии песочного фильтра. Комплекс включает насосную станцию, 5 радиальных отстойников, 16 песочных фильтров», - говорится в информации.
По данным Госагентства, на первом этапе проекта завершено также строительство двух водохранилищ общей вместимостью 2500 кубометров и водопровода длинной 2,6 км. В настоящее время водоочистная установка работает в тестовом режиме.
«В 2023 году в городе Евлах началось строительство новой водораспределительной сети. За прошлый год проложено 28 км сети водопроводов и установлены водяные счетчики для абонентов. Реконструкция водораспределительной сети города будет продолжена и в 2024 году. Полная реконструкция системы подачи питьевой воды и канализации города будет осуществлена на следующем этапе», - говорится в сообщении.
В целом в рамках проекта в городе Евлах будет построено 135 км водопроводной и 115 км канализационной сети. Для очистки и отчуждения городских отходов планируется строительство очистительной установки производительностью 12,5 тыс. кубометров в сутки.
Проект в целом рассчитан на 70 тыс. жителей города с учетом перспектив его развития до 2035 года.
Существующая система водоснабжения и канализации города Евлах была создана в 1950-1970 годах и работает всего на 60% в области подачи питьевой воды и на 20% в сфере канализации.
Н.Аббасова
Глава МИД Азербайджана и генсек ОТГ обсудили подготовку к президентским выборам в стране и развитие организации
Председателем арбитражного суда по делу «Азербайджан против Армении» в Гааге назначена Калицки
NEQSOL Holding вложит до 200 млн манат в развитие Карабаха и Восточного Зангезура
Чехия в 2023г купила у Азербайджана максимальный за 4 года объем нефти, около 2 млн тонн
Продукция азербайджанских производителей может реализовываться через электронную платформу Alibaba - Минэкономики
В Индии более 10 человек погибли, десятки пострадали при взрыве на пиротехническом заводе
Площадь ЖМ «Азербайджан» в турецкой провинции Кахраманмараш составит 32 га
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на конец 2023г составила около $550
Назначен новый глава Минфина Казахстана
В ЕС анонсировали принятие 13-го пакета санкций против России к 24 февраля
Рада одобрила указы Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Инвестиции компании Azerconnect в Карабахе достигнут 60 миллионов манатов
AccessBank обнуляет проценты по кредитам
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы