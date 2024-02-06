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06.02.2024 16:52

Госагентство по водным ресурсам завершило строительство водоочистной установки в г.Евлах

Госагентство по водным ресурсам (ГАВР) Азербайджана до 2025 года продолжит работы по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Евлах, говорится в сообщении ведомства.

«Для обеспечения устойчивого и качественного водоснабжения в городе Евлах в рамках первого этапа работ построена водоочистная установка, началась реконструкция водораспределительной сети города. Водоочистительный комплекс производительностью 20 тыс. кубометров в сутки установлен на берегу реки Кура и работает на технологии песочного фильтра. Комплекс включает насосную станцию, 5 радиальных отстойников, 16 песочных фильтров», - говорится в информации.

По данным Госагентства, на первом этапе проекта завершено также строительство двух водохранилищ общей вместимостью 2500 кубометров и водопровода длинной 2,6 км. В настоящее время водоочистная установка работает в тестовом режиме.

«В 2023 году в городе Евлах началось строительство новой водораспределительной сети. За прошлый год проложено 28 км сети водопроводов и установлены водяные счетчики для абонентов. Реконструкция водораспределительной сети города будет продолжена и в 2024 году. Полная реконструкция системы подачи питьевой воды и канализации города будет осуществлена на следующем этапе», - говорится в сообщении.

В целом в рамках проекта в городе Евлах будет построено 135 км водопроводной и 115 км канализационной сети. Для очистки и отчуждения городских отходов планируется строительство очистительной установки производительностью 12,5 тыс. кубометров в сутки.

Проект в целом рассчитан на 70 тыс. жителей города с учетом перспектив его развития до 2035 года.

Существующая система водоснабжения и канализации города Евлах была создана в 1950-1970 годах и работает всего на 60% в области подачи питьевой воды и на 20% в сфере канализации.

Н.Аббасова

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Тэги: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, РЕГИОНЫ, РЕКОНСТРУКЦИЯ


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