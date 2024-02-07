В Азербайджане явка на внеочередных выборах президента на 12:00 составила 38,5% - ЦИК

В Азербайджане по состоянию на 12:00 проголосовали 2 млн 499,033 тыс. избирателей или 38,57% от имеющих право голоса.
Такие данные на брифинге привел заведующий информационным центром секретариата ЦИК Азербайджана Фарид Оруджев, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Голосование в настоящее время идет на 6499 из 6537 избирательных участков.
В ЦИК подчеркнули, что право голоса в Азербайджане имеют 6 млн 478 тыс. 840 избирателей.
Как сообщалось ранее, 7 февраля в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы, которые впервые проводятся на всей территории страны. Избирательные участки открылись в 08:00, голосование завершится в 19:00.
На пост главы государства претендуют 7 кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев.
Президент Азербайджана избирается на 7 лет.
Х.Насирзаде
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