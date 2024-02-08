Алиев набирает на внеочередных президентских выборах в Азербайджане 92,05% после обработки 93,3% голосов – глава ЦИК

Председатель Центризбиркома Мазахир Панахов на пресс-конференции заявил, что действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев набирает 92,05% на внеочередных президентских выборах.

Панахов подчеркнул, то на текущий момент ЦИК завершил обработку 93,35% бюллетеней.

По его словам, данные показатели свидетельствуют о том, что Алиев побеждает на внеочередных выборах главы государства с большим преимуществом.

Панахов добавил, что Захид Орудж набирает 2,19% голосов, Фазиль Мустафа – 2%, Гудрят Гасангулиев – 1,76%, Рази Нуруллаев - 0,8%, Эльшад Мусаев – 0,67%, Фуад Алиев – 0,53%.

Ранее глава ЦИК сообщил, что на внеочередных выборах явка составила 76,73%, всего проголосовало 4 млн 971,032 тыс. избирателей.

Х.Насирзаде