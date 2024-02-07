В Азербайджане явка на внеочередных выборах президента составила 76,73% - ЦИК

В Азербайджане на внеочередных выборах президента проголосовали 4 млн 971,032 тыс. избирателей или 76,73% от имеющих право голоса.

Такие данные на брифинге привел заведующий информационным центром секретариата ЦИК Азербайджана Фарид Оруджев, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Голосование завершилось в 19:00.

Право голоса в Азербайджане имеют 6 млн 478 тыс. 840 избирателей.

В Азербайджане на президентских выборах в апреле 2018 года явка составила 74,51%.

На пост главы государства претендуют 7 кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана избирается на 7 лет.

Как сообщалось ранее, согласно оценкам еxit-poll, Алиев побеждает на внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля 2024 года, набирает 92-94%.

Официальные данные по выборам ЦИК Азербайджана планирует объявить в ближайшее время.

Х.Насирзаде