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Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 73.86 +0.55 Brent 79.21 +0.62

ТЭК 08.02.2024 16:02

Нефть ускорила рост, Brent приближается к $80 за баррель

Цены на нефть ускорили рост днем в четверг, демонстрируя положительную динамику четвертую сессию подряд.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 повысилась на $0,75 (0,95%), до $79,96 за баррель.

Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,67 (0,91%), до $74,53 за баррель.

Накануне обе марки выросли в цене на 0,8%.

Как стало известно в среду, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,52 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали более умеренного роста - на 2,07 млн баррелей.

Товарные запасы бензина тем временем снизились на 3,15 млн баррелей, дистиллятов - на 3,22 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и уменьшение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

Рост резервов нефти вызван главным образом падением активности нефтеперерабатывающих заводов на американском Среднем Западе из-за перебоев энергоснабжения и приостановки работы завода BP в Индиане, отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Кроме того, рынок получает поддержку за счет геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где США и союзники продолжают наносить удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене.

"Ситуация в Газе остается в центре кризиса, однако её последствия распространяются по всему региону в виде целого спектра конфликтов, в которые могут оказаться вовлечены третьи лица. Реализация такого сценария может помешать перевозкам через Суэцкий канал и повлиять на добычу нефти в странах Персидского залива, включая Иран", - отметил старший трейдер в ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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