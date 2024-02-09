Экспорт газа из Азербайджана в 2023г. увеличился почти на 7%, приблизившись к отметке в 24 млрд кубометров - SOCAR

Экспорт газа из Азербайджана в 2023 году увеличился на 6,9% по сравнению с годом ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).
"В 2023 году экспорт газа из Азербайджана по сравнению с 2022 годом увеличился на 6,9%, составив 23 млрд 856 млн 355,587 тыс. кубометров", - сообщили в компании.
По данным SOCAR, объем потребления газа в Азербайджане в 2023 году составил 13 млрд 439 млн 700,969 тыс. кубометров (спад на 0,7% -ИФ-Аз).
В компании сообщили, что в прошлом году Азербайджанский газоперерабатывающий завод, входящий в состав SOCAR, переработал 3 млрд 506 млн 843,456 тыс. кубометров газа (рост на 1,6% -ИФ-Аз).
Как сообщалось ранее, в 2023 году, по данным Госкомитета по статистике, добыча газа в Азербайджане составила 48 млрд 496,7 млн кубометров (рост на 3,8%). При этом, добыча товарного газа составила 36 млрд 413,8 млн кубометров (рост на 4,2%).
Н.Аббасова
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