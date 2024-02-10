Число кораблей ВМС США с системой ПРО вырастет до 69 единиц к 2030 году - доклад

Американские ВМС к 2030 году будут располагать 69 кораблями, оснащенными системой противоракетной обороны Aegis, которые способны перехватывать баллистические цели, следует из доклада исследовательской службы Конгресса США. Это на двадцать таких кораблей больше, чем сейчас имеется в составе американского флота.
По данным Агентства противоракетной обороны США, уже в рамках текущего финансового года (заканчивается в конце сентября) их число возрастет с нынешних 49 до 56 кораблей.
Большая часть таких кораблей, оснащенных системой Aegis, сосредоточена в Тихом океане.
В Европе на базе Рота в Испании на постоянной основе размещены четыре корабля с системой ПРО Aegis - эсминцы USS Arleigh Burke, USS Paul Ignatius, USS Bulkeley и USS Roosevelt. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составной частью европейской системы противоракетной обороны.
Как сообщало Агентство ПРО, в пятницу США провели успешное испытание системы противоракетной обороны морского базирования на Тихом океане.
В рамках испытания FTX-23, проведенного на тихоокеанском ракетном полигоне в районе Гавайских островов, противоракета Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 Blk IIA) корабельной системы Aegis поразила учебную баллистическую ракету, успешно вычленив ее боевую часть среди выпушенных ложных мишеней.
Как указали в агентстве, "это испытание продемонстрировало одну из самых сложных на сегодняшний день задач по выявлению цели (среди ложных мишеней) и перехвату системой вооружения Aegis".
Алиев поздравил Раиси по случаю национального праздника Ирана
Король Саудовской Аравии поздравил Алиева с победой на президентских выборах
Uzbekistan Airways с 16 февраля начнет полеты из Ферганы в Красноярск
Азербайджан в 2023г импортировал из РФ 1,3 млн тонн зерновой продукции
Пожар на французской АЭС обошелся без пострадавших и ущерба для окружающей среды, заявил оператор
Власти Индонезии обсуждают перенос достопримечательностей Бали на запад острова
Азербайджан узнал соперников по Лиге наций сезона 2024/2025
Walt Disney увеличила чистую прибыль в I финквартале, возобновила buyback и повысила дивиденды
Госагентство по водным ресурсам завершило строительство водоочистной установки в г.Евлах
Управление связи Шарурского района НАР направит около 1,6 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Легко отправляйте деньги за границу с приложением Yelo
AccessBank объявляет тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Габала
Bakcell расширит сеть своих сервисных центров в Карабахском регионе
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы