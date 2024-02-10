Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8312 RUR   0.0187 GBR   2.1446 TRY   0.0554

Цена на нефть

09.02 $/bbl +/- WTI 76.84 +0.62 Brent 82.19 +0.56

Дальнее зарубежье 10.02.2024 23:29

Число кораблей ВМС США с системой ПРО вырастет до 69 единиц к 2030 году - доклад

Американские ВМС к 2030 году будут располагать 69 кораблями, оснащенными системой противоракетной обороны Aegis, которые способны перехватывать баллистические цели, следует из доклада исследовательской службы Конгресса США. Это на двадцать таких кораблей больше, чем сейчас имеется в составе американского флота.

По данным Агентства противоракетной обороны США, уже в рамках текущего финансового года (заканчивается в конце сентября) их число возрастет с нынешних 49 до 56 кораблей.

Большая часть таких кораблей, оснащенных системой Aegis, сосредоточена в Тихом океане.

В Европе на базе Рота в Испании на постоянной основе размещены четыре корабля с системой ПРО Aegis - эсминцы USS Arleigh Burke, USS Paul Ignatius, USS Bulkeley и USS Roosevelt. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составной частью европейской системы противоракетной обороны.

Как сообщало Агентство ПРО, в пятницу США провели успешное испытание системы противоракетной обороны морского базирования на Тихом океане.

В рамках испытания FTX-23, проведенного на тихоокеанском ракетном полигоне в районе Гавайских островов, противоракета Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 Blk IIA) корабельной системы Aegis поразила учебную баллистическую ракету, успешно вычленив ее боевую часть среди выпушенных ложных мишеней.

Как указали в агентстве, "это испытание продемонстрировало одну из самых сложных на сегодняшний день задач по выявлению цели (среди ложных мишеней) и перехвату системой вооружения Aegis".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ВМС, КОРАБЛИ, ПРО


Похожие новости


Пентагон продлил пребывание группы больших десантных кораблей в Средиземноморье Авианосец ВМС США «Джеральд Форд» покинул Средиземное море Авианосец ВМС США зашел в Красное море ВМС США получили первый сверхбольшой беспилотный подводный аппарат Orca Эсминец ВМС США перехватил 14 беспилотников в Красном море Новая ударная атомная подлодка четвертого поколения вошла в состав ВМС США Командующий ВМС Азербайджана находится с визитом в США США и Дания проведут совместные военные учения по применению ракет SM-6 на Балтике Атомная подлодка ВМС США с 154 крылатыми ракетами прибыла в Италию Эсминец ВМС США зашел в порт столицы Финляндии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az