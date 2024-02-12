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Дальнее зарубежье 12.02.2024 13:25

Сторонники экс-премьера Пакистана Хана заблокировали дороги в знак протеста против результатов выборов

Сторонники бывшего премьера Пакистана Имрана Хана в понедельник устроили акции протеста на юго-западе страны из-за результатов парламентских выборов, которые они считают сфальсифицированными, сообщает агентство Associated Press.

Тысячи человек вышли на крупнейшие автомобильные дороги в юго-западных частях страны, заблокировав проезд транспорта по ним. По данным агентства, к акциям сторонников Хана также присоединились и члены других политических партий Пакистана.

Associated Press напоминает, что парламентские выборы прошли в Пакистане на прошлой неделе на фоне беспрецедентного отключения мобильной связи.

Согласно результатам выборов, ни одна из партий не смогла получить большинство в парламенте, и теперь им придется договариваться о коалиционном правительстве.

Независимые кандидаты, в основном связанные с партией отбывающего тюремный срок экс-премьера Имрана Хана, получили 101 из 266 мест в нижней палате парламента (Национальной ассамблее). На втором месте оказалась партия экс-премьера Наваза Шарифа "Пакистанская мусульманская лига" - 75 мест. Третье место заняла левоцентристская Пакистанская народная партия Билавала Бхутто Зардари - 54 места.

Выборы проходили на фоне сложной региональной обстановки, включая напряженность на границах стран. Новому правительству Пакистана придется справляться с экономическим кризисом, сдерживанием нелегальной миграции, массовыми волнениями. Население страны сталкивается с высокой инфляцией, ростом уровня бедности, перебоями с подачей газа и электричества. Для поддержания экономки Пакистан все больше полагается на международные займы - от МВФ, Китая, Саудовской Аравии.

Незадолго до выборов экс-премьера признали виновным по делу о коррупции и по делу о раскрытый гостайны. По первому делу ему назначили 10-летний тюремный срок, по второму - 14-летний.

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Тэги: ПАКИСТАН, ЭКС/ПРЕМЬЕР, СТОРОННИКИ, АКЦИЯ


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