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Внешняя политика 13.02.2024 16:12

МИД Азербайджана: операция «Возмездие» являлась исключительно ответной мерой на провокацию ВС Армении на условной границе

В МИД Азербайджана назвали совершенно беспочвенными утверждения МИД Армении о том, что Баку ищет предлог для эскалации на условной границе.

«После военной провокации (12 февраля на условной границе – ИФ), в результате которой был ранен азербайджанский пограничник, азербайджанская сторона ликвидировала угрозу со стороны армянского военного поста. Это было исключительно ответной мерой», - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

В Баку подчеркнули, что утверждения МИД Армении о том, что меры, принимаемые ВС Азербайджана в ответ на провокации армянской стороны, являются предлогом для эскалации, абсолютно беспочвенны.

«Азербайджан привержен мирному процессу и призывает Армению воздерживаться от военной эскалации, которая может поставить под угрозу усилия в этом направлении», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Как сообщалось ранее, Госпогранслужба Азербайджанаво вторник провела операцию «Возмездие» в ответ на провокацию, совершенную ВС Армении на границе 12 февраля. В результате операции боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда были обстреляны азербайджанский военнослужащий, был полностью уничтожен, а боевые позиции подавлены.

Минобороны Армении признало гибель четырех военных в результате операции азербайджанских пограничников.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ОТВЕТ


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