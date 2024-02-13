Байден призвал Палату представителей одобрить законопроект Сената о помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден приветствовал одобренный Сенатом законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 млрд, куда, в частности, входят около $60 млрд для Украины и около $14 млрд для Израиля, и призвал Палату представителей утвердить его.

"Я приветствую двухпартийную коалицию сенаторов и призываю Палату представителей безотлагательно приступить к его рассмотрению", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"Палате представителей пора принять меры и немедленно направить этот двухпартийный законопроект мне на утверждение", - добавил Байден.

По мнению американского президента, законопроект позволит США вместе с союзниками и партнерами по всему миру продолжать жизненно важную работу по обеспечению помощи Украине и предоставит Израилю все необходимое для защиты от ХАМАС.

Поддержанный сенаторами вариант законопроекта предусматривает выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также на другие гуманитарные нужды. При этом в нынешнем законопроекте, в отличие от предыдущей версии, не содержится пунктов об усилении охраны южной границы США.

Теперь документ поступит на рассмотрение Палаты представителей, где ранее выражали скептическое отношение к нему. В январе американские СМИ сообщали, что с учетом того, что многие республиканцы в Палате довольно холодно относятся к идее выделения крупных средств для Украины, нет гарантий того, что они согласятся утвердить помощь Киеву без одновременного решения по миграционной проблеме.

В ночь на вторник спикер Палаты представителей Майк Джонсон предупредил, что может даже не вынести на рассмотрение подготовленный Сенатом законопроект.

Ранее в Сенате заблокировали компромиссный двухпартийный законопроект по безопасности границ и иностранной финансовой помощи, против него проголосовали 50 сенаторов.

Байден ранее призывал Сенат проголосовать за изначальный законопроект, отмечая, что не хочет дробить его и вести дискуссии по защите границы и помощи Украине и Израилю отдельно друг от друга.