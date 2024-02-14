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Дальнее зарубежье 14.02.2024 09:38

Байден обвинил республиканцев в «политических играх» за импичмент главе МВБ

Президент США Джо Байден обвинил республиканцев палаты представителей США в "мелких политических играх" за поддержку резолюции об импичменте главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Алехандро Майоркаса.

"История не будет благосклонно относиться к республиканцам палаты представителей за их вопиющий неконституционный партийный акт с целью вести мелкие политические игры, мишенью которого стал почетный государственный служащий", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

Он отметил, что Майоркас, сам кубинский иммигрант, сделал блестящую карьеру в правоохранительных органах и на государственной службе.

"(...) Республиканцы, искренне обеспокоенные состоянием границы, должны хотеть, чтобы Конгресс выделил больше пограничных ресурсов и усилил охрану границ", - заявил президент США.

Он обвинил республиканцев в том, что они "играют в политику", вместо того, чтобы принимать реальные решения.

"Конгресс должен действовать, чтобы предоставить мне, министру Майоркасу и моей администрации инструменты и ресурсы, необходимые для урегулирования ситуации на границе. Палате представителей также необходимо немедленно принять дополнение сената к закону о национальной безопасности", - добавил американский лидер.

Министерство внутренней безопасности США, в свою очередь, также раскритиковало решение республиканцев палаты представителей.

"Республиканцы палаты представителей войдут в историю как попирающие Конституцию ради политической выгоды, вместо того чтобы работать над решением серьезных проблем на нашей границе", - говорится в заявлении представителя МВБ Мии Эренберг.

Тем временем спикер палаты представителей Майк Джонсон еще раз заявил, что Майоркас "заслуживает импичмента".

"С первого дня своего пребывания в должности министр Майоркас умышленно и последовательно отказывался соблюдать федеральные иммиграционные законы, что привело к худшей пограничной катастрофе в истории Америки", - отметил Джонсон.

"Алехандро Майоркас заслуживает импичмента, и Конгресс имеет конституционное обязательство сделать это. (...) Поскольку этот министр отказывается выполнять работу, на которую его утвердил сенат, палата представителей должна действовать", - добавил он.

Как сообщалось ранее, палата представителей США поддержала резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ДЖОНСОН, МАЙОРКАС


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