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Это интересно 21.02.2024 12:49

78% граждан Азербайджана поддерживают подписание мирного договора с Арменией - опрос

Большинство граждан Азербайджана - 78,2% - поддерживает заключение мирного договора c Арменией.

Таковы результаты социологического опроса, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ) Азербайджана в феврале этого года.

В то же время 19,5% принявших участие в опросе не поддерживают мирный процесс между Баку и Ереваном, еще 2,3% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

По данным ЦСИ, которые приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан», в ноябре 2023 года заключение мирного соглашения поддерживали 78,5% респондентов, в сентябре и мае прошлого года – 76,4% и 77,3% опрошенных азербайджанцев соответственно.

Опрос проводился в феврале в 12 экономических районах Азербайджана методом телефонного интервью, в нем приняли участие 390 респондентов старше 18 лет.

Р.Керимов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОПРОС, МИР


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